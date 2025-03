Inzlingen: Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt

Zwar sind im Zuge des Verkehrskonzepts „Buskaps“ als Verengungen auf der Riehenstraße gebaut und an mehreren Stellen Zebrastreifen und auch ein Veloschutzstreifen aufgebracht worden, doch am Tempolimit war bisher nicht zu rütteln. Auch der „Umweg“ über einen Lärmaktionsplan (LAP) hätte keinen Sinn ergeben, wie Muchenberger im Gemeinderat klarstellte. Denn um ein Tempolimit als Lärmschutzmaßnahme (wie etwa in Lörrach) beantragen zu können, müsse an den entsprechenden Stellen starker Verkehr herrschen. Mindestens 8000 Fahrzeuge pro Tag seien da die Richtschnur, sagte Muchenberger. Auf der Riehenstraße seien in entsprechenden Testzeiträumen jedoch nur etwa 3000 Fahrzeuge täglich gezählt worden – auf der Schlossstraße etwa 4700 am Tag. Bei sogar abnehmender Tendenz.