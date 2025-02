Inzlingen: TV Inzlingen feiert Jubiläum

Im Hinblick auf den Sportbetrieb verwies der TVI-Chef auf eine hervorragende Hallenauslastung, eine rege Teilnahme an Wettkämpfen und Turnfesten sowie auf eine gute Ausstattung mit lizenzierten und nichtlizenzierten Übungsleitern beziehungsweise Helfern. Darüber hinaus erinnerte er an gesellige Veranstaltungen wie am Rosenmontag, einen Herbstbummel nach Mauchen sowie an die traditionelle Nikolausfeier auf dem Buttenberg.