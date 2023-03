Inzlingen TV Inzlingen steht bestens da

Rückblick

In seinem Jahresbericht ging Vorsitzender Bernd Isele auf die Aktivitäten im Jahr 2022 ein. Diese seien zu Beginn des Jahres noch durch die Corona-Pandemie bestimmt gewesen. Dennoch konnten die Übungsstunden weitgehend normal stattfinden. Mit dem Schlosspokalturnen sowie den Landesturnfesten von BTB und STB normalisierten sich dann auch wieder die größeren Veranstaltungen.

In Bezug auf die sportlichen Aktivitäten in der Erstelhalle sagte Isele, dass man nahe an der Belastungsgrenze sei. Zu den weiteren Höhepunkten im vergangenen Jahr zählte er das Beachvolleyballturnier, die Teilnahme am Dachsbergturnfest, die Vereinsmeisterschaften, die Altpapiersammlung und das Weihnachtsvolleyballturnier.