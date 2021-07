Inzlingen Uferböschung rutscht langsam ab

Inzlingen (mh). Die Uferbefestigung am Schlossweiher müsse instandgesetzt werden, berichtete Bürgermeister Marco Muchenberger in der jüngsten Sitzung des Inzlinger Gemeinderates am Dienstagabend in der Erstelhalle. Teilweise sind die Stützmauern an der Uferböschung abgerutscht, zudem habe man erhebliche Abbrüche an den Uferstreifen festgestellt. Insofern müsste die Uferbefestigung von Grund auf aufgebaut werden, sagte Muchenberger.