Inzlingen „Verlieret nit de Muet“

Umso dankbarer sei er, dass Dirigent Meyer sowie die Dirigentin und Ausbilderin Elisabeth Baader während des Lockdowns auf ihr Honorar verzichteten. Dies sei mit der Grund dafür, dass der Musikverein für 2020 einen ordentlichen Kassenstand verkünden könne.

Ausblick

„Wie die Situation im Herbst/Winter aussieht, wissen wir alle noch nicht“, blickte Reinl in die Zukunft. Weil das Orchester aber seit dem 19. Juni wieder gemeinsam proben kann, ist für den kommenden Freitag, 30. Juli, um 19.30 Uhr ein Ständchen an der Bruggewoog geplant. Ein Platzkonzert soll am 19. September folgen. Auf dem Programm stehen in diesem Jahr außerdem noch die Mitwirkung am Volkstrauertag, ein Probenwochenende der Aktiven sowie das Jahreskonzert am 11. Dezember.

Trotz der vielen Ausfälle und Absagen zog Dirigent Meyer ebenfalls eine positive Bilanz. Eine Lehre aus der Pandemie sei es, künftig größere Orchester in kleinere Ensembles aufzuteilen. Auf diese Weise könne man auch vor Jahreskonzerten proben.

Gleichzeitig sprach er sich dafür aus, in den schwierigen Zeiten ein größeres Augenmerk auf Unterhaltungsliteratur und auf Literatur für kleinere Ensembles zu legen.

Jugendleiterin Leandra Zens freute sich, dass auch der Einzelunterricht wie die Proben in Gruppen wieder stattfinden können.

Gruß- und Dank

Gruß und Dankesworte richtete Bürgermeister Marco Muchenberger an den Verein. Dieser habe in schwierigen Zeiten flexibel gehandelt und die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die Arbeit in musikalischer wie vereinsinterner Hinsicht bestmöglich weiterzuführen. Auf Hochalemannisch rief er den Mitgliedern zu: „Bliebet debi un verlieret nit de Muet.“ Gleichzeitig erinnerte er an die große Bedeutung des Vereins für Inzlingen und das gesellschaftliche Leben in der Waieland-Gemeinde.

Wahlen

Vorsitzender: Martin Reinl, Kassiererin: Heike Herzog, Wirtschaftsführerin: Sabrina Braun, Aktivbeisitzer: Samuel Hefele, Vertreter der Ehrenmitglieder: Dieter Villinger, Kassenrevisoren: Nicole Posewsky und Marcel Meier

Ehrungen

Für 25-jährige Treuewurde Annette Karth geehrt. Für 60-jährige Treue ehrte der Verein Alois Muck, Willibald Frey und Konrad Raimann.