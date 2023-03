Inzlingen Veronika und Erich Hildebrand feiern Goldene Hochzeit

Trauung in Wyhlen

Am 16. März 1973 gaben Veronika und Erich Hildebrand sich vor dem damaligen Bürgermeister Richard Braun das Ja-Wort. Tags darauf folgte die kirchliche Trauung in der Wyhlener Himmelspforte. „Die Inzlinger Kirche wurde zu dem Zeitpunkt renoviert“, erläutert Veronika Hildebrand den Grund für den Weg über den Rührberg. „Die Messen fanden derzeit in der Pfarrscheune statt – da wollten wir dann doch nicht heiraten“, lacht Erich Hildebrand.

Bürgermeister und Wirtin

Beruflich blieben beide zeitlebens im Waieland tätig. Erich Hildebrand arbeitete nach seiner Verwaltungslehre und der Weiterbildung zum gehobenen Dienst im Inzlinger Rathaus. 1972 wurde er zum Ratsschreiber ernannt und 1985 zum Bürgermeister gewählt. Dieses Amt hatte er drei Amtszeiten lang bis 2009 inne.