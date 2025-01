Das Stück: Der überaus und allseits unbeliebte Sternewirt Fritz Pomm stirbt nach dem Genuss eines Cocktails im aufstrebenden Restaurant „Waieland-Bistro“ von Peter und Charlotte Hack. Als Täter kommen so gut wie alle Akteure des Stücks in Frage. Seine vernachlässigte und betrogene Ehefrau Maja, der enttäuschte Barkeeper Jimmy, der Kellner Johann, der eifersüchtige Wirt Peter Hack, aber auch der Hochstapler und Heiratsschwindler Freiherr Alexander. Und was ist mit der von Fritz Pomm abgewiesenen Witwe Frau Protz oder der Opern-Diva Donna Adelaida? Oder hat gar Peters Ehefrau Charlotte Gründe für ein Ableben von Fritz Pomm? Kommissar Erik Holms und Polizistin Manuela Fessel haben alle Hände voll zu tun, um den oder die Mörderin in einem Gespinst von Intrigen, Enttäuschungen und Eifersucht ausfindig zu machen und am Ende doch der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen.