Inzlingen „Wichtig ist, dass etwas geht“

Inzlingen. Im Vereinsheim des Aquarianer-Teams Inzlingen (ATI) herrschte gestern Vormittag Hochbetrieb. Denn ganz so „corona-still“ wollte der Verein den Rosenmontag dann doch nicht verstreichen lassen. Zwar gab es nun schon das zweite Jahr in Folge kein närrisches Treiben, kein Schunkeln und auch keine Schnitzelbänke, aber der Blick in die ATI-Küche war doch sehr vertraut.

Dort wurden zunächst Hering und „Gschwellti“ zubereitet – und später dreierlei Spaghetti (Pesto, Bolognese oder „mit scharf“). Beides landete aber pandemiebedingt nur auf den heimischen Küchentischen. Die ATI-Vorständler hatten vorab die Werbetrommel gerührt, um einen Essensfahrdienst auf die Beine zu stellen. Und das mit sehr großem Erfolg. Der Autor dieses Artikels zählte während seines spontanen Besuchs unterm Dachgestühl der Alten Schule allein 14 Helfer, die emsig herumschwirrten, dampfend heiße Spaghetti in Warmhalteschalen füllten, diese in Boxen stapelten und flugs die Treppe hinab eilten. „Spagheddimeischder“ waren augenscheinlich Michi Kramer und Dirk Saner, denn dort stieg – zumindest für den Moment – so richtig viel Dampf auf.