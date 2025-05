Inzlingen: Wie das schnelle Internet nach Inzlingen kommt

Wie groß das Interesse an schnellen Glasfaserverbindung in der Wasserschlossgemeinde ist, zeigte der große Zuspruch in der voll besetzten Erstelhalle, wo der Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung, Paul Kempf, die Bedeutung und die Umsetzung des Vorhabens erläuterte.

Er sagte zum Auftakt der Veranstaltung, dass das verbrauchte Datenvolumen deutlich ansteige und somit auch der Bandbreitenbedarf ansteigen werde. Der Bau eines kommunalen Glasfasernetzes ohne Bandbreitenverlust sei daher auch in Inzlingen unumgänglich.