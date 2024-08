Zwei entgegenkommende Autos streiften sich am Samstag gegen 12.15 Uhr in der Straße „Sonnhalde“. Ein 32-jähriger Fahrer befuhr die „Sonnhalde“ aus Richtung „Oberer Baselblick“ in Richtung Dorfstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 83-Jähriger die „Sonnhalde“ in entgegengesetzter Richtung. Beim Vorbeifahren streiften sich die beiden Autos, wie die Polizei mitteilt. Es wurde bei dem Streifvorgang niemand verletzt. Der Wagen des 32-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird laut Polizeiangaben auf etwa 16 000 Euro geschätzt.