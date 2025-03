Inzlingen: Zwei Zebrastreifen für die Schlossstraße

Vor allem aber will die Gemeindeverwaltung auf der Schlossstraße in Höhe vom Minigolfplatz sowie im Abschnitt bei der künftigen SVI-Halle jeweils einen Zebrastreifen aufbringen lassen und diesbezüglich mit dem Landkreis sprechen. Muchenberger setzt dabei auf die vor wenigen Monaten eingeführte Neuregelung, wonach an beziehungsweise bei einem Zebrastreifen auf einer Länge von 300 Metern Tempo 30 eingeführt werden darf. Obendrein sind zwischen solchen 300-Meter-Abschnitten nun „Tempo-30-Lückenschlüsse“ möglich, sofern die beiden 300-Meter-Abschnitte jeweils weniger als 500 Meter auseinanderliegen. Damit will der Gesetzgeber ein ständiges „30-50-30-50-Wechselspiel“ vermeiden. Auf diese Weise hofft der Rathauschef, auch für die zweite stark verkehrsbelastete Straße im Waieland eine Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h erreichen zu können.