Inzlinger Waiefescht: Party und Kulinarik

An der Schießbude wurde die Treffsicherheit getestet. Foto: Uwe Thomes

Wie bereits im vergangenen Jahr startete das Fest am Samstag ab 15 Uhr mit einem Kindernachmittag. Am Abend dann der Auftritt von „No Change“, einer der bekanntesten Partybands im süddeutschen Raum. Die sechsköpfige Combo mit Sängerin Helen und Sänger Rizzo, dazu Michi (Gesang und Gitarre), Gitarrist Stoffel, Domi am Bass und Matti am Schlagzeug machte im nahezu voll besetzten Festzelt von Anfang an klar, dass sie mehr als nur gewillt war, ihrem Publikum mit einer energiegeladenen Show mit Coversongs aus den vergangenen Jahrzehnten die ultimative Partynacht zu bescheren. Hits aus der Zeit der „Neuen Deutschen Welle“ wie „99 Luftballons“ fehlten dabei genauso wenig wie Songs aus der Neuzeit, zum Beispiel „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207. „Hände hoch“ war am Samstagabend nicht der Beginn eines Raubüberfalls, sondern die Aufforderung der Band an die Festgäste, welche dieser Bitte nur allzu gerne Folge leisteten.

Junges Publikum

Apropos Festgäste: Der Großteil des Publikums beim Konzert der Partyband bestand aus Angehörigen der jüngeren Generation. Der Inzlinger Musikverein hatte unter 16-jährigen freien Eintritt gewährt – und die Teenager waren es vorwiegend, die den Platz direkt vor der Bühne mitgrölend und klatschend für sich in Anspruch nahmen. Es schien auch, als hätten einige Kinder ihren Nachmittag genossen und sich mit dem Partyabend noch einen Nachklatsch gönnen wollten . Familien über drei Generationen hinweg hielten zu eher leisen, romantischen Tönen auch mal ihr Handy mit aktivierter Taschenlampen-Funktion in die Höhe.