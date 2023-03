Irak Baerbock verspricht Jesiden nach Völkermord Aufbauhilfe

Die Vereinten Nationen und der Bundestag haben die Verbrechen des IS an den Jesiden als Völkermord verurteilt. Baerbock legte in Kudschu weiße Rosen an einem Friedhof nieder. In der Region hatte der IS 2014 insgesamt mehr als 5000 Jesiden ermordet. Zehntausende wurden getötet, verschleppt und versklavt.