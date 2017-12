Irak Maaßen: Gefahr durch Frauen und Kinder aus IS-Gebieten

Nachrichten-Ticker

09:46 Neue Technik für Kajaks macht Unterwasserwelt hörbar

Berlin - Hobby-Forscher aufgepasst: Mit einer neuen technischen Vorrichtung für Kajaks können Unterwassergeräusche hörbar gemacht werden. Das Gerät richtet sich laut den Erfindern um Amber Griffiths vom internationalen Labornetzwerk FoAM an jedermann, kann aber auch für die professionelle wissenschaftliche Datensammlung genutzt werden. Eine Software wandelt gesammelte Daten live in Klänge um. Außerdem lassen sich gemessene Temperaturen und Geräusche kartieren.

09:43 Mehr Förderung für abgelehnte Asylbewerber bei Rückkehr

Berlin - Die Bundesregierung will die freiwillige Rückreise für abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimat attraktiver machen. Bis zum 28. Februar kann laut Bundesinnenministerium eine zusätzliche "Reintegrationsunterstützung" von bis zu 3000 Euro beantragt werden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte der "Bild am Sonntag", wenn sich Ausreisepflichtige für eine Rückkehr entscheiden würden, könnten Sie neben einer Starthilfe erstmals eine Wohnkostenhilfe für die ersten zwölf Monate in Ihrem Herkunftsland erhalten.

08:53 Nach Schüssen auf Polizistin - Schütze wohl nicht schuldfähig

München - Die Staatsanwaltschaft hält den Mann, der im Sommer eine Polizistin in einem S-Bahnhof bei München mit Schüssen lebensgefährlich verletzt hat, für nicht schuldfähig. Die Behörde wert die Tat als vorsätzliche Körperverletzung in Tatmehrheit mit versuchtem Mord. Wegen der fehlenden Schuldfähigkeit könne voraussichtlich aber keine Anklage, sondern nur eine Antragsschrift verfasst werden. Der offenbar geistig verwirrte Mann hatte im Juni einem Polizisten die Pistole entrissen und der damals 26 Jahre alten Beamtin in den Kopf geschossen. Die Frau überlebte.

08:50 Niki Lauda: Nie wieder TV-Experte

Berlin - Der frühere Formel-1-Weltmeister Niki Lauda will nach eigenen Worten nie wieder als TV-Experte arbeiten. "Ja, ganz sicher. Eine Rückkehr kann ich mir nicht vorstellen", sagte der Österreicher der "Bild am Sonntag". Lauda hatte nach dem Formel-1-Saisonfinale seine Zeit als RTL-Fachmann nach 21 Jahren für beendet erklärt. Seinen Entschluss begründete Lauda auch mit der Doppelbelastung durch seine Rolle als Team-Aufsichtsratschef des Mercedes-Rennstalls. Diese Aufgabe will Lauda zumindest bis Ende 2020 weiter erfüllen.

08:03 Forscher: Menschen könnten bis zu 140 Jahre alt werden

Tel Aviv - Ein israelischer Forscher geht davon aus, dass immer mehr Menschen in Zukunft weit über 100 Jahre leben könnten. "Es ist möglich, dass Menschen die Grenze von 120 überschreiten und sogar bis zu 140 Jahre alt werden", sagte Chaim Cohen von der Universität Bar Ilan der Deutschen Presseagentur. Der Molekularbiologe sagt: "Wenn man den Alterungsprozess selbst manipuliert, kann man auch die maximale Lebenserwartung steigern." Der bisher älteste Mensch der Welt war die Französin Jeanne Calment, die 1997 mit 122 Jahren starb.