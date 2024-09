Große Chance erst recht für Haug und Philipp

Damit wird beim Start an diesem Sonntag um 07.15 Uhr (ZDF Livestream ab 07.00/14.10 bis 16.35 live im ZDF) die Topfavoritin auf den Premieren-Titel an der Côte d'Azur fehlen. Im vergangenen Jahr fand die WM der Männer in Nizza statt, in diesem Jahr sind die Frauen dort dran, die Männer starten im Oktober in Hawaii. Im kommenden Jahr wird wieder gewechselt.