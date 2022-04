Isländer-Saga "The Northman" - Ein Wikinger sucht Rache

Männer imitieren heulende Wölfe

Regisseur Eggers hat bisher die beiden Horrorfilme "The Witch" und "Der Leuchtturm" gedreht. Nun kommt sein dritter Spielfilm ins Kino. In dem Historienepos zieht er es mit der Rache dann voll durch. Speere fliegen, Köpfe rollen und Eingeweide fallen aus einem Bauch. Dass die Hauptfigur Amleth heißt, ist auch ein Verweis auf die nordische Legende von Amletus, auf der auch Shakespeares "Hamlet" mitberuhen soll. "The Northman" erzählt eine ähnliche Story.

Neben den Schrecken kriegerischer Auseinandersetzungen hat der Film etliche Momente, in denen man sich fragen kann, ob der Regisseur das eigentlich alles so ernst meinst. Es wird gerülpst und gefurzt und nackt vor glühender Lava gekämpft. Gestandene Männer imitieren heulende Wölfe. Manchmal wirkt das etwas überreizt und schrill, die Kampfszenen verlangen einem einiges ab.

Der Film bleibt aber mit faszinierenden und detailreichen Bildern im Kopf. Der "New Yorker" jedenfalls hat beschrieben, wie genau versucht wurde, die Lebenswelt früherer Zeiten einzufangen - inklusive Lederschuhen, die während der Dreharbeiten immer wieder repariert worden seien. Hauptdarsteller Alexander Skarsgård ("Godzilla vs. Kong", "Big Little Lies") hat an der Entstehung des Films lange mitgearbeitet. Bekannt wurde er übrigens mit der Serie "True Blood" - als Vampir, der früher selbst Wikinger war.

The Northman, Großbritannien/USA 2022, 137 Min., FSK ab 16 Jahren, von Robert Eggers, mit Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Claes Bang, Björk