Islamische Republik Wahlen im Iran: "Beginn einer Ära der Radikalisierung"

Weil am Rhein-OB-Wahl Fragen an die Kandidaten

Am Sonntag wird in Weil am Rhein eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die schriftliche Aufforderung an alle sechs OB-Kandidaten hieß, unsere Fragen in maximal drei Sätzen zu beantworten. Hier sind ihre Antworten.