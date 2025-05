Islamismus-Verdacht Nach Messerangriff: Karlsruhe ermittelt wegen Anschlags

Bei den Angaben zur Schwere der Verletzungen gab es Unterschiede: Während die Bielefelder Polizei noch am Montag von zwei lebensgefährlich Verletzten gesprochen hatten, war in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft von vier lebensgefährlich Verletzten die Rede. Den Opfern geht es inzwischen besser. Der Bundesopferbeauftragte soll deren Betreuung übernehmen, wie Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte.

Der Tatverdächtige kommt aus Syrien, er wohnt in Harsewinkel bei Bielefeld. Er war bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Laut NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) war der Syrer über die Türkei nach Europa eingereist. Im Dezember 2023 habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihm einen befristeten Schutzstatus ausgestellt, nachdem er in Deutschland Asylantrag gestellt habe. Die Ermittler gingen auch Hinweisen auf Kontakte des Verdächtigen in die islamistische Szene nach.

Bundesjustizministerin Hubig sagte am Dienstag, inzwischen hätten sich die Hinweise verdichtet, dass der Täter aus einer islamistischen Motivation gehandelt habe. Islamistischer Terrorismus zähle zu den größten Gefahren für die Sicherheit in Deutschland. "Der Messerangriff in Bielefeld am frühen Sonntagmorgen war von erschütternder Brutalität: Mehrere Angegriffene sind nur knapp mit dem Leben davongekommen."