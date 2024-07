Israel-Hamas-Gespräche: Gantz sichert Netanjahu Unterstützung für Waffenruhe-Deal zu

Die Gespräche, bei denen die USA, Ägypten und Katar vermitteln, traten lange Zeit auf der Stelle. In den nächsten Tagen soll nun aber eine neue Verhandlungsrunde in der katarischen Hauptstadt Doha starten, nachdem die Hamas in einigen Punkten eines von Israel mitgetragenen Vermittlervorschlags Flexibilität signalisiert hatte. Die Hamas fordert ein Ende des Kriegs und will die Geiseln im Austausch gegen eine große Zahl palästinensischer Gefangener in israelischen Haftanstalten freilassen.

In Israel geht die Befürchtung um, dass Netanjahu wie schon in früheren Phasen der Verhandlungen seine Zustimmung zu einem Deal verweigert, weil er Rücksicht auf seine ultra-religiösen und rechtsextremen Koalitionspartner nehmen muss. Diese wehren sich gegen mögliche Zugeständnisse - wie etwa die Beendigung des Gaza-Kriegs vor der restlosen Zerschlagung der Hamas - und drohen mit dem Austritt aus der Koalition.