Israel Netanjahu für Herzschrittmacher-OP im Krankenhaus

Vergangenes Wochenende war Netanjahu überraschend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Damals hieß es, er sei zu lange ohne Wasser und Kopfbedeckung in der Sonne gewesen. Ein anschließend angebrachtes Herzüberwachungsgerät habe nun gepiept; eine sofortige Operation sei nötig, sagte Netanjahu. Seinen Angaben zufolge soll er am Sonntagnachmittag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden und zur Abstimmung im Parlament über ein Kernelement der umstrittenen Justizreform seiner Regierung anwesend sein.

Das Vorhaben hatte am Samstagabend erneut mehrere Hunderttausend Menschen auf die Straße getrieben. Die rechtsreligiöse Regierung will den Gesetzentwurf an diesem Sonntag in Jerusalem dem Parlament (Knesset) vorlegen. Mit der endgültigen Abstimmung wird frühestens am Montag gerechnet. Seit Monaten spaltet das Vorhaben weite Teile der israelischen Gesellschaft.