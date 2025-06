Krieg zwischen Israel und Iran Trump will Ansprache an Nation halten: "Historischer Moment"

Washington - Nach dem Angriff der USA auf Atomanlagen im Iran will sich US-Präsident Donald Trump am späten Samstagabend (Ortszeit/4.00 Uhr MESZ) mit einer Ansprache an die Nation wenden. Darin werde es um die "äußerst erfolgreiche Militäroperation im Iran" gehen, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Weiter schrieb er: "Dies ist ein HISTORISCHER MOMENT FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, ISRAEL UND DIE GANZE WELT. DER IRAN MUSS JETZT ZUSTIMMEN, DIESEN KRIEG ZU BEENDEN. DANKE!"