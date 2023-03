Istein Bläserklasse für die Großen

Die neue Bläserklasse ist nicht zu überhören. Wenn Anna Rühl den Taktstock hebt und die anderen die Instrumente an die Lippen setzen, erklingt ein satter mehrstimmiger Klang bis auf den Vorplatz des Vereinsheims hinaus. Sieben Leute waren angemeldet, jetzt, am ersten Probentag, sind es schon neun. Und die Verantwortlichen beim Musikverein Istein hoffen darauf, dass es noch mehr werden. Das Aktivorchester will Nachwuchs gewinnen, nicht nur unter den Jungen. Denn warum sollte man nur als Kind Lust darauf haben, ein Instrument zu spielen? Dem Beispiel eines ähnlichen Angebots vor einigen Jahren an der Musikschule Markgräflerland folgend, hat der Vorstand um den jüngst zurückgetretenen Vorsitzenden Stephan Windmüller beschlossen, eine Bläserklasse für Erwachsene ins Leben zu rufen. Bei all denen, die an diesem Abend da sind, hat er mit diesem Angebot offene Türen eingerannt. Die Lust am Musizieren ist da, sei es als kompletter Neueinsteiger oder aber um vor Jahren erworbene Fähigkeiten an seinem Instrument wieder aufzufrischen.