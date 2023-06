Istein „Es ist ein Gefühl von Abenteuer“

Bergwacht sichert

Nach ungefähr zehn Minuten Arbeit geht es dann knapp zehn Meter am Seil in die Tiefe. Oben und unten übernimmt jeweils ein Mitglied der Bergwacht die Sicherung. Zehn Minuten sind pro Kind eingeplant, was nicht immer ganz funktioniert, gerade bei denen, die wenig Erfahrung im Abseilen haben. Ganz einfach ist es nicht: Kante und Bergwand sind teilweise von Pflanzen überwuchert, wodurch nicht überall zu erkennen ist, wo man hintritt. Gelegentlich kollert ein Stein in die Tiefe. Deswegen sind die Helme wichtig.

Unten angekommen werden die Kinder von Jugendleiterin Sarah Strack in Empfang genommen. Gemeinsam geht es einen abgesperrten Trampelpfad hinauf. Ringsherum sind Bäume und Gebüsch. Der Pfad ist überwachsen und überall ist es grün. Am Ende des Pfads müssen die Kinder über einen Zaun klettern. Ein Baumstamm erleichtert das Darüberkommen.

Zurück zum Anfang

Danach geht es die Treppen des offiziellen Wegs hinauf und wieder zurück zum Aussichtspunkt. Hier geben die zwei Kinder die Ausrüstung an die Nächsten weiter. Dann schließen sie sich einer weiteren Gruppe an, die die Wege freimacht. Hierbei werden sie von Frida Mölldorf unterstützt. Ebenso wie Jonas Büchl und Lukas Weiß, die die Kinder abseilen, sowie Lina Mölldorf, die bei der Übung nicht dabeisein kann, befindet sie sich noch in der Ausbildung. Sarah Strack als erste Jugendleiterin und fünfte im Bunde hat ihre schon abgeschlossen. Sie betont, dass sie zwar offiziell die Leitung der Jugendleiter innehat, sie aber alle gleichberechtigt arbeiten und mitwirken.

„Wir versuchen, den Kindern die Aufgaben der Bergwacht spielerisch näherzubringen“, erzählt Strack im Gespräch. So gibt es Übungen zu Notfallmedizin, Seil- und Knotenkunde sowie zu Naturschutz und Teambildung. Spezielle Aktionen, wie das Abseilen, sind eher selten. Die Übungen finden einmal im Monat immer am Freitagabend statt.

Naturschutz und Erste Hilfe

In der Jugendgruppe sind 17 Kinder und Jugendliche angemeldet. Der Großteil ist zwischen zehn und 14 Jahre alt. Im Schnitt kommen zehn bis 13 Personen zu den Übungen, berichtet Strack.

„Viele Kinder motiviert, dass man draußen ist. Es ist ein Gefühl von Abenteuer“, erläutert die Jugendleiterin die Motivation der jungen Bergwachtmitglieder. Entgegen der offiziellen Bergwacht müssen die Kinder keine Voraussetzungen erfüllen, um mitzumachen.

Arne und Kim, beide seit rund einem Jahr mit dabei, fanden das Abseilen besonders toll. Arne ist seinem Vater zur Bergwacht gefolgt. Kim, deren Vater Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Istein ist, hat sich mit einer Freundin angemeldet. „Eigentlich macht alles Spaß“, sagt sie. Beide können sich gut vorstellen, nach ihrer Zeit in der Jugendgruppe sich der eigentlichen Bergwacht anzuschließen. Mit 14 Jahren würden sie dann Anwärter werden.

Die Hauptaufgabe der Bergwacht ist die technische Rettung. Dabei leisten die Mitglieder Notfallmedizin an Patienten, an die der normale Rettungsdienst nicht herankommt, und bringen diese aus dem Gelände. Das Einzugsgebiet der Ortsgruppe Istein erstreckt sich von Grenzach-Wyhlen über Schopfheim nach Kandern und Bad Bellingen. Im vergangenen Jahr wurde sie sechsmal alarmiert.

Sie kümmert sich auch darum, dass die Wanderwege freibleiben und ist stark im Naturschutz engagiert. Einige Mitglieder der Ortsgruppe engagieren sich nur für den Naturschutz und sind nicht Teil der Bergretter. Alle Bergretter sind aber im Naturschutz engagiert. Und so haben sie vorher auch geprüft, dass an der Stelle, an der die Kinder absteigen und arbeiten, keine Nester vorhanden sind.

Jugendgruppe Bergwacht Istein

Kontakt:

jugend@bergwacht-istein.de

Treffen:

einmal im Monat freitagabends von 18 bis 19.30 Uhr