Istein Fröhliches Sommerfest

Schien es am Samstagabend noch so, als habe sich die Vorhersage für gutes Wetter einen Scherz erlaubt, machte sie am Sonntag mit strahlendem Sonnenschein alles wieder gut. So konnte das auf dem Festplatz in Istein veranstaltete Sommerfest des Musikvereins Istein doch noch zu einem vollen Erfolg werden.