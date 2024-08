Ohne Zuhörer beriet der Isteiner Ortschaftsrat am Donnerstag über die „Teilfortschreibung 3.2 Windenergie“. Bereits am Montag hatten der Gemeinderat und alle Ortschaftsräte in der Isteiner Festhalle an einer Informationsveranstaltung des Direktors des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee, Sebastian Wilske, teilgenommen (wir berichteten).