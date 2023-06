Istein Gegründet als Fußballverein

Ein Deutscher Meister ist in den Reihen des SV

Den Großteil des Vereins stellen die Fußballer und die Turner (90 Prozent), erläutert Lucaßen. Besonders stolz sei man auf einen Deutschen Meister im Turnen. „Nicht jeder Turnverein hat einen Deutschen Meister in seinen Reihen“, sagt Lucaßen. Klaus Geiger, Leiter der Turnabteilung und ehemaliger Vorsitzender, verteidigte seinen Titel als Deutscher Meister der Altersklasse M75.

Weiterhin gibt es im SV auch Gruppen, die sich für andere Aktivitäten zusammengeschlossen haben, so zum Beispiel die Tischtennisspieler, die Volleyballer oder die Line Dance Gruppe. Somit bietet der SV Istein Kindern und betagteren Menschen die Möglichkeit, in seinen Reihen Sport zu treiben.

„Wir haben keine sportlichen Ambitionen. Wir bieten soliden Vereinssport für den Ort“, betont Lucaßen. Das gilt für alle Sparten. Und so haben sich seit einigen Jahren die Mitgliederzahlen bei rund 700 eingependelt. Ein Problem sieht Lucaßen aber im Vereinsleben. So sei es immer schwieriger, die junge Generation für dieses zu begeistern.

An drei Tagen wird das Jubiläum gefeiert

Das 100-jährige Jubiläum des SV Istein wird an diesem Wochenende, 16. bis 18. Juni, nachgeholt. Coronabedingt konnte die Feier 2020 nicht stattfinden, erklärt der SV-Vorsitzende. Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag mit einem Festakt für geladene Gäste. Darunter sind Ehrenmitglieder, Sponsoren und Abgesandte der Verbände sowie der Gemeinde. Am Samstag folgt die Feier für die Mitglieder des SV.

Gottesdienst findet am Sonntag im Freien statt

Sportlich zu geht es dann am Sonntag. Nach einem Festgottesdienst, der ab 10 Uhr im Freien stattfinden soll, veranstaltet der SV einen Familiensporttag. Dafür ziehen sie vom Grillplatz zwischen dem Isteiner Klotz und dem Rasenplatz zum Sportplatz. Ab 11 Uhr steht dann das BSJ-Spielmobil auf dem Kunstrasen bereit. Es bietet neben einer Hüpfburg auch einige „Zirkusübungen“ an. Um 11.30 Uhr startet der Fairplay-Spieltag der G- und F-Jugend. „Das ist immer was Tolles“, sagt Lucaßen.

Darauf folgt ein Platzkonzert des Isteiner Musikvereins ab zirka 12 Uhr. Die Möglichkeit, verschiedene Sportabzeichen zu absolvieren, gibt es ab 15.30 Uhr. Teilnehmer können entweder das DFB-Sportabzeichen oder das DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen erlangen. „Damit läuft der Tag dann aus“, erklärt der Vorsitzende.

Die Zuschauer haben in der Zeit eine Auswahl an verschiedenen Speisen und Getränken. So gibt es neben dem üblichen Speisenangebot auch Wurstsalat und Pulled Pork, berichtet der Vorsitzende des SV Istein. Weiterhin werden verschiedene alkoholische und nicht alkoholische Getränke sowie Kaffee und Kuchen angeboten.