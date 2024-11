Istein: In Istein gehen am ersten Adventssonntag die Lichter im Ort an

Die Dekoration von Adventsfenstern haben die Kirchengemeinden unter dem Dach „Von Familien für Familien“ organisiert. Die Eröffnung wird gemeinsam durchgeführt. Das erste Fenster leuchtet daher immer am alten Zollhaus, Neue Straße 69. In diesem Jahr werden es zehn Fenster sein, die in Istein, Huttingen und Efringen-Kirchen mit Fensterbildern geschmückt beleuchtet werden. Der zweite Termin ist am Mittwoch, 4. Dezember, ab 18 Uhr in Istein, Dichleweg 18, bei der Familie Rühl. In aller Regel wird bei allen Fensterterminen Tee und Glühwein angeboten.