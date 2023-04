Istein Lukas Britsche ist neuer Vorsitzender

Britsche berichtete hauptsächlich über die diesjährige Fasnacht im Ort wie das Fasnachtsfeuer, das Anbringen der Dorfdekoration und der Hemdglunki-Umzug mit Schlüsselübergabe am „schmutzige Dunschdig“. Am Samstag wurde die Kinderfasnacht mit einem Umzug gefeiert und am Sonntag gab es wieder den großen Umzug, diesmal mit 350 Teilnehmern und einem neugestalteten Narrendorf, so Britsche. Es folgte schließlich der Nachtumzug am Montag, und am Mittwoch habe man wieder das traditionelle Fischessen veranstaltet, so die weiteren Ausführungen des zweiten Vorsitzenden. Lukas Britsche zeigte sich zum Abschluss seines Berichtes zufrieden mit Ablauf und Zuspruch der diesjährigen Fasnacht im Ort. Es sei alles friedlich verlaufen, man habe viele Besucher gehabt und auch großen Zuspruch erhalten.

Wahlen

Bei den Wahlen wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Lukas Britsche zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löste damit Nicolas Scherer im Amt ab. Neuer Stellvertreter wurde Dominik Bachmann. Kassierer Uwe Brändlin und Schriftführerin Michaela Buch wurden in ihren Ämtern bestätigt. Kassenprüfer sind Pascal Schmid (neu) und Larissa Bachmann.