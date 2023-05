Istein Musik und Tanz

Am Samstag beginnt das Fest um 18 Uhr unter freiem Himmel und laut Veranstalter sommerlichem Ambiente. Ab 19 Uhr spielt die Trachtenkapelle Fröhnd ein Unterhaltungskonzert. Danach darf zu den Klängen der Band „Duo Schwarz“ getanzt werden. Der Festbeginn am Sonntag ist um 11 Uhr. Ab 11.30 Uhr musiziert die Stadtmusik Todtnau und spielt ein Frühschoppenkonzert. Am Nachmittag spielen der Musikverein Adelhausen, der Musikverein Sallneck sowie der Musikverein Karsau zur Unterhaltung auf.

Neben den musikalischen Höhepunkten dürfen sich die Besucher auch über kulinarische Köstlichkeiten freuen, heißt es in der Ankündigung. Angeboten werden Grillsteaks, Grill- und Currywürste, Pommes und Wurstsalat sowie ein reichhaltiges Angebot an Kuchen und Torten. Für einen Bier- und Weinbrunnen ist ebenfalls gesorgt.