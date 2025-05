Isteiner Drübel: Michael Heine folgt auf Johannes Britsche

Rückblick: Die Drübel hielten zahlreiche Sitzungen ab und nahmen an verschiedenen Fasnachtsumzügen teil. Auch den Volksmarsch 2024 am ersten Mai hatten die Narren wieder organisiert und waren beim „Markgräfler Dreikampf“ der „Chlotze Horni“ mit zwei Mannschaften dabei. Ein voller Erfolg sei das „Chlimsefescht“ gewesen, sagte Britsche, dass nur alle vier Jahre stattfindet und von allen Isteiner Vereinen veranstaltet wird. Auch an der Jahreshauptversammlung des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte in Ringsheim nahm eine Abordnung teil.

Viele fasnächtliche Termine

Neben einem Ausflug stand wieder die Fasnachtseröffnung am 11.11. auf dem Programm. Als Nikoläuse waren die Narren am fünften Dezember unterwegs. Beim Adventszauber im Schlossgut Istein übernahm der Verein die Bewirtung. Der Oberzunftmeister zählte alle Fasnachtstermine der „Drübel“ auf, wie die Fasnachtseröffnung am 6. Januar in Binzen. Weitere Termine waren in Istein der Zunftabend, der schmutzige Dunschdig mit Schlüsselübergabe sowie die Umzüge am Fasnachtssonntag und -montag mit Narrendorf sowie der Kinderumzug. Der Abschluss der Fasnacht war wieder das Fischessen mit Schlüsselrückgabe am Aschermittwoch.