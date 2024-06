Schon lange gab es auf dem Weg zu den Isteiner Schwellen ein Problem mit Autofahrern, die ihre Fahrzeuge rechts und links des Wegs zu den Isteiner Schwellen parkten. Teilweise kamen die Rettungswagen nicht bis dorthin durch. Nun hat die Gemeinde Efringen-Kirchen eine Anordnung des Landratsamts umgesetzt: die absoluten Halteverbotsschilder. Damit ist es nun endgültig verboten, auf den Grünstreifen zu parken, erklärt Ordnungsamtsleiter Niklas Grießhammer auf Nachfrage. Das Parkverbot gilt von der Einbiegung an der L 137 – neben dem Sportplatz – bis zum Parkplatz an den Isteiner Schwellen. Schon in früheren Sommern standen hier provisorisch Halteverbotsschilder.