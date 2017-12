St. Christina in Gröden - Der Skirennfahrer Josef Ferstl hat den Super-G von Gröden gewonnen und den ersten deutschen Weltcup-Erfolg in dieser Disziplin seit fast 27 Jahren geholt. Der Oberbayer sorgte am Freitag zudem für den ersten deutschen Erfolg in einem alpinen Speed-Rennen seit Max Rauffer in der Abfahrt von Gröden vor 13 Jahren.