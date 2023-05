Italien-Rundfahrt Fotofinish: Radprofi Ackermann gewinnt längste Giro-Etappe

Der frühere deutsche Straßenrad-Meister gewann nach 219 Kilometern von Camaiore nach Tortona im Fotofinish vor dem Italiener Jonathan Milan. Für Ackermann war es der erste Sieg seit August des vergangenen Jahres. Damals hatte der 29-Jährige die vierte Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen.

"Von jetzt an werde ich fliegen"

"Es war sehr nervös. Ich habe mich am Hinterrad von Mark Cavendish orientiert. Es war so eng. Ich bin einfach glücklich, dass ich zeigen konnte, dass ich noch da bin. Ich schaue jetzt von Tag zu Tag. Von jetzt an werde ich fliegen", sagte Ackermann. Der 22 Jahre alte Marius Mayrhofer zeigte erneut einen starken Sprint und fuhr auf Rang sieben.