Jagd auf schmutziges Geld: Behörde warnt: Geldwäscher agieren immer professioneller

Die Profis unter den Geldwäschern würden immer besser, sagte der Leiter der Anti-Geldwäsche-Behörde, Daniel Thelesklaf: "Immer professioneller, immer arbeitsteiliger, immer diversifizierter". Geldwäscher seien bereit, hohe Preise für den "Waschvorgang" zu bezahlen. 20 bis 30 Prozent sei eine übliche Marge für einen hohen Betrag. Diese Werte zeigten die hohe Bedeutung, die Geldwäsche für kriminelle Organisationen habe.

Über 322.000 Verdachtsmeldungen

Die FIU ist eine in Köln ansässige Behörde, in der Datenwissenschaftler, Juristen und ehemalige Ermittler verdächtige Geldströme untersuchen. So wollen sie verhindern, dass Kriminelle Geld waschen oder Terroristen finanziert werden.