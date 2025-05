Jahrbuch Schopfheim: Die 40. Ausgabe ist die letzte

Heutzutage müssten diese jedoch immer mehr Aufgaben schultern, ohne zusätzliche „Finanzierung“ durch Land und Bund zu bekommen. „Die Gemeinden haben oft das Nachsehen“, mahnte Hirschner und rief die Kommunen auf, „sich zu wehren.“

Der Technische Beigeordnete Thomas Schmitz steuerte zum 40. Jahrbuch auf gut 60 Seiten das Thema „Stadtentwicklung Schopfheims von 1974 bis 2024“ bei und hielt dazu ebenfalls einen Vortrag im Rathaussaal. Anhand von alten und neuen Plänen verdeutlichte er, welch rasante Entwicklung die Kernstadt zunächst im Zuge der Industrialisierung Anfang des 20. Jahrhundert nahm. Ein ähnlicher Aufschwung war nach seinen Worten auch zur Zeit der Gemeindeform erkennbar. Sowohl in der Kernstadt als auch in den heutigen Teilorten entstanden – mal mehr, mal weniger – neue Gewerbe- und Wohngebiete. Von „Bauwut“ allerdings könne insgesamt keine Rede sein, so Schmitz. In Zukunft stünden so viele freie Flächen jedoch nicht mehr zur Verfügung,

Blick voraus in Form von Schlaglichtern

Als „Schlaglichter“ für die künftige Strategie führte der Beigeordnete die Wohnentwicklung sowie die Identität der Ortsteile an sowie die Gewerbeentwicklung und die „Zukunft der Innenstadt“. Seiner Meinung nach sei die Stadtentwicklung künftig nicht nur eine Frage der Planung, so Schmitz, sondern eine „Moderationsaufgabe“.