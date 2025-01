Jahresabsatz Globaler E-Automarkt wächst langsamer - China weit vorn

Das Wachstum hat sich damit wohl deutlich verlangsamt. 2023 hatte PwC noch ein Plus von 28 Prozent errechnet. Die Zahlen aus dem Vorjahr wurden inzwischen allerdings deutlich nach unten korrigiert. Hintergrund ist vor allem, dass PwC seine Erhebungsmethode für China korrigiert hat, um zu verhindern, dass von dort exportierte Fahrzeuge doppelt gezählt werden. Der Unterschied geht in die Hunderttausende.

Deutschland verliert seinen Treppchenplatz

Absolut dominanter Markt ist China mit knapp zwei Dritteln des Volumens - konkret 6,7 Millionen reiner Elektroautos (BEVs). Er liegt auch beim Wachstum mit gut 20 Prozent deutlich über dem Durchschnitt - basierend auf den korrigierten Vorjahreszahlen. Dahinter folgen die USA mit 1,2 Millionen und einem Plus von 7,4 Prozent. Platz drei geht - anders als in der Vergangenheit - nicht an Deutschland, sondern das Vereinigte Königreich (UK) mit 382.000 BEVs. Das waren gut 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutschland fällt dagegen knapp auf Platz vier, weil der hiesige Elektroautomarkt nach dem Wegfall der Kaufprämie vergangenes Jahr um gut 27 Prozent auf 381.000 Autos eingebrochen war.