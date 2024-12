Auf den weiteren Plätzen der meistgestreamten Lieder landeten der britische Musiker Artemas mit "i like the way you kiss me" und der Koblenzer DJ Bennett mit einem Techno-Mix des französischen Chorliedes "Vois sur ton chemin".

Rapper Kendrick Lamar ist die weltweite Nummer Eins

Der weltweit größte Hit des laufenden Jahres bei Apple Music kommt von US-Rapper Kendrick Lamar ("Not Like Us"), der vor einer Woche völlig überraschend sein sechstes Studioalbum veröffentlichte, vor US-Newcomer Benson Boone ("Beautiful Things") und der früheren Disney-Schauspielerin Sabrina Carpenter ("Espresso").