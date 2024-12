Jahrescharts: Taylor Swift in Spotify-Jahrescharts vorne

Spotify gibt an, dass die US-Amerikanerin, die dieses Jahr auf großer Welttournee war, knapp 90,4 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer habe. Swift hat 2024 ihr elftes Studioalbum herausgebracht. "The Tortured Poets Department: The Anthology" war das global meistgestreamte Album des Jahres.

Das war die meistgestreamte Musik in Deutschland

In Deutschland war das meistgehörte Album "In Liebe" von der 26-jährigen Musikerin Ayliva aus Recklinghausen. Ihr Song "Wunder", den sie mit Apache 207 aufgenommen hat, wurde am zweithäufigsten gestreamt. Auf Platz eins liegt der Song "i like the way you kiss me" des britischen Musikers Artemas.