Jahresendturnier der ATP Zverev siegt gegen Alcaraz: Als Gruppenerster im Halbfinale

In Wimbledon und bei den US Open kam für Zverev das Aus gegen den Weltranglisten-Fünften. "Wimbledon hätte ich wahrscheinlich verlieren sollen. US Open, hätte so oder so ausgehen können, ehrlich gesagt. Ein sehr enges Match", kommentierte Fritz. "Wenn man zwei Kerle hat, die große Aufschläger sind und gegeneinander spielen, kann es immer nur auf ein paar Punkte hier und da hinauslaufen."

Trotz seiner zwei souveränen Siege in den ersten beiden Gruppenspielen hatte Deutschlands bester Tennisprofi das Weiterkommen vor dem Wiedersehen mit Alcaraz noch nicht sicher. Eine Niederlage in zwei Sätzen hätte bedeutet, dass er bis zum Abendmatch in seiner Gruppe zittern muss. Druck war so vorhanden.

Zverev lässt erste Chancen ungenutzt

Beide Kontrahenten starteten etwas wacklig in die Partie. Zverev fing sich schnell und war von Beginn an näher dran an einem Break als der Weltranglisten-Dritte. Schon in den ersten beiden Aufschlagspielen des viermaligen Grand-Slam-Turniersiegers hatte Zverev insgesamt sechs Breakbälle - konnte sich aber keinen Vorteil erspielen. Auch die siebte Chance, dem Spanier den Aufschlag abzunehmen, bei 6:5 gleichbedeutend mit dem Satzball, blieb ungenutzt.