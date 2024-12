Jahreskonzert: Der Musikverein Haltingen spielt sich in die Herzen der Besucher

Spielfreudiger Nachwuchs

Die italienische Lebensfreude in „Italien Carousel“ oder „The Eye of the Tiger“, ein oscarnominierter Filmsong, sorgten sogleich für beste Stimmung. Afrikanische Motive in „African Noel“ präsentierten die Nachwuchsmusiker souverän und spielfreudig. Das Publikum forderte eine Zugabe, die mit einer Auswahl von weihnachtlichen Weisen gewährt wurde.

Mit dem eher ruhigen, schweren „Marsch der Finnländischen Reiterei im 30jährigen Kriege“ begann das Aktivorchester. Karel Svobodas berühmte Filmmusik aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, dessen Soundtrack mittelalterlich angehaucht ist, verzauberte die Zuhörer. Romantisch, schön, immer wieder das Thema wiederholend, öffneten sich vor dem geistigen Auge die bekannten Bilder des Märchens. Dabei beeindruckte vor allem das Flötenspiel von Sabina Dapperfeld und Danni Tuckwell. Für dieses außerordentlich beeindruckende und gelungene Musikstück gab es viel Applaus.