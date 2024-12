Jahreskonzert der Weiler Stadtmusik: Viele Melodien aus Pop- und Filmmusik erklingen

Die Jugendmusik eröffnete das abendfüllende Programm mit Beiträgen aus der Popmusik. So spielten sie „Counting Stars“, „I’m still standing“ von Elton John, oder das stimmungsvolle „Only you“. Aber auch ein Medley von der Band Coldplay oder das schwungvolle „September“ der Band Earth, Wind and Fire waren mit dabei. Das Publikum war begeistert und applaudierte viel. Als Abschluss spielten die jungen Musiker Gloria Gainers Hit „I will survive“. Die Zuschauer kamen zunehmend in Stimmung und klatschen enthusiastisch mit, insbesondere da sie von Dirigent Noah Pfaff zum Mitmachen animiert werden. Am Ende erntete die Jugendmusik viel Applaus und ließ sich zu einer Zugabe ermuntern: ein schwungvolles Arrangement von Latino Melodien mit Santanas „Oye como Va“ im Mittelpunkt.