Jahreskonzert des Musikvereins Binzen: Die Binzener Musiker begeistern ihr Publikum

Im letzten Teil blieb es bunt. „The Red Eagle“, wuchtig und effektvoll präsentiert, war eine Hommage an Tirol mit beeindruckenden Stakkati, strahlenden Blechbläserklängen, auftrumpfenden Hörnern und dezenten Klarinetten. Genießen konnten die Gäste im Medley zum Märchen-Musical „Der Zauberer von Oz“, den zeitlosen Evergreen „Over the Rainbow“. Langer und begeisterter Beifall kam von den Gästen. Mehrere Ohrwürmer präsentierten sich dann noch zum Konzertschluss. Dabei erfolgte die Melodienfolge zum „Weissen Rössl am Wolfgangsee“ mit seinen eingängigen Stücken. Darunter befand sich das nostalgische „Was kann der Siegismund dafür?“ oder „Im Salzkammergut“.

Zugaben eingefordert

Mehrere Zugaben wurden lebhaft eingefordert. Natürlich befand sich das passende Stück „Yellow Submarine“ der Beatles darunter. Vorsitzender Kalchschmidt bedankte sich bei allen Beteiligten, insbesondere beim Dirigenten Stephan Jourdan und lobte: „Du treibst uns alle voran und bringst uns weiter.“ Der Musikverein Wollbach bewirtete.