Stabwechsel bei den Habos

Marco del Giudice sagte, er sei froh, dass es im Jugendorchester einen Stabwechsel gebe. Mittlerweile habe die Flötistin Katharina Grauf ihre Dirigentenausbildung abgeschlossen und könne ihn bei den „Habos“ entlasten. Die junge Dirigentin zeigte ihr Können sogleich mit der Orchesterleitung der Habos mit den Filmsongs „My Heart will go on“, bekannt geworden durch den Film über die gesunkene „Titanic“ und „Pirates of the Caribbean“ unter tatkräftigem, unterstützendem Singen von Pirat Marco del Giudice und seiner Tochter, der Piratenprinzessin.