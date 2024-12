Jahresrückblick 2024 – Gastbeitrag: Demokratie im Fokus: „Das ist es wert, gefeiert zu werden“

Das Jahr 2024 startete auch in Lörrach mit einer sehr großen Bewegung auf den Straßen, die sich gegen den zunehmenden Rechtsextremismus in unserem Land zur Wehr setzte. In Lörrach trafen sich am 27. Januar um 5 vor 12 mehr als 4000 Menschen als starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie. Besonders erfreulich ist auch, dass die Menschen, die diese Veranstaltung organisiert haben, mittlerweile zu einem festen Bündnis zusammengeschlossen sind und weiterhin an Aktivitäten arbeiten, die zur Stärkung der Demokratie hier vor Ort beitragen sollen.