Jahresrückblick: Architekturstudiengang hat sich zu fester Größe entwickelt

Nach dem Start mit einem Kurs konnten 2024 bereits zwei neue Kurse mit Erstsemestern den Studienbetrieb aufnehmen. Hochmotivierte, inzwischen rund 90 Studierende und 15 Dozierende tragen schon mit den ersten Studienleistungen zur Pflege der Architektur der Region und darüber hinaus bei. In ungewöhnlichen Lehrveranstaltungen haben sich zum Beispiel am allerersten Studientag die Erstsemester, nach 2023 in Lörrach nun 2024 in Weil am Rhein, bei 24-Stunden-Übungen mit Analysen und Optimierungen zum Leben auf den Plätzen der Städte und deren Typologie beschäftigt.

Räume auf dem Weiler Vitra Campus

In den neuen Räumlichkeiten auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein, die in ihrem architektonischen Umfeld einzigartig sind, entwickelt sich ein „Spirit“ der Kreativität, der in der fruchtbaren Umgebung der Landschaftsregion zwischen Schwarzwald, Vogesen und Jura, der Siedlungskultur des Ober- und Hochrheins und der Stadtstruktur des gemeinsamen Oberzentrums Lörrach und Weil am Rhein eine einmalige Dynamik aufgenommen hat.