Jahresrückblick: Fischingen feiert seine Feuerwehr

Mit Superlativen muss man vorsichtig sein, doch zum Feuerwehrjubiläum im Ort dürfte wohl fast jeder in Fischingen auf den Beinen gewesen sein. Die Gesamtwehr feiert ihr 125-jähriges Bestehen, die Jugendfeuerwehr existiert seit 25 Jahren. Passender Moment, um eine Bambini-Feuerwehr ins Leben zu rufen, die nach dem Jubiläum in Aktion tritt. Weil dies alles aber nicht zu reichen scheint, gab es an dem Festwochenende zugleich die Abschnittsübung der Feuerwehren im Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal. Die Jugend maß sich bei einem Spielelauf.