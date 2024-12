Ein Wunsch von Bürgermeister Oliver Friebolin ging nicht in Erfüllung: Eine Wahlbeteiligung von mehr als 30 Prozent erreichte er nicht. Sein Wunsch, mehr als 90 Prozent der Stimmen zu erreichen ging hingegen in Erfüllung. „Es war ein Wunsch von mir. An dem einen Ziel bin ich gescheitert, das andere habe ich erreicht“, sagte der Amtsinhaber, der ohne Gegenkandidat zur Wahl angetreten war. Dennoch „freue ich mich auf die zweite Amtszeit“, ergänzte er. Wahlkampf hat der 61-Jährige dennoch geführt, er hatte Flyer verteilt und Rundgänge durch den Ort angeboten. „Ich stehe heute hier voller Dankbarkeit und Demut. Meine erneute Wahl zum Bürgermeister unserer schönen Gemeinde ist für mich nicht nur eine große Ehre, sondern auch ein Vertrauensbeweis, der mich tief berührt“, sagte Friebolin in der Reblandhalle nach seiner Wahl. Der neue Kindergarten soll am 1. März in Betrieb gehen. Das ist gut so, denn die Gemeinde will in den kommenden Jahren Wohnraum schaffen.