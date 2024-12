Jahresrückblick: Für ein erfolgreiches Miteinander

Und ergänzend: Engagement für andere und für ein erfolgreiches Miteinander schützt vor Ohnmacht und einem „Negativweltbild“. Es passt deshalb aus unserer Sicht sehr gut in die Zeit.

Engagement begleiten

Für 2025 und die Zukunft also alles gut in Friedlingen? Nicht von alleine – Engagement ist auch in Friedlingen am besten möglich, wenn es gut begleitet wird. Bedingungen dafür sind Plätze, Räume mit guter Infrastruktur und Geld, zum Beispiel für professionelle Unterstützung, Verwaltung und Koordination. Mit einer Kombination aus professioneller Quartiersarbeit und ehrenamtlichem Engagement kann aus unserer Sicht gesellschaftlicher Zusammenhalt auch mit fortschreitendem Wandel gelingen.

Der Autor

Volker Hentschel

ist Vorsitzender des Stadtteilvereins Weil am Rhein-Friedlingen, der vor zehn Jahren gegründet wurde und seit Beginn dabei.

Der 56-Jährige

arbeitet seit 1999 in Friedlingen – bis 2014 bei der Wohnbau, seit 2014 beim Diakonischen Werk im Landkreis Lörrach. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.