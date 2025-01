Jahresrückblick Haagen: Ortsvorsteher Horst Simon würdigt das Engagement Haagener Bürger

Haagens gute Stube: die Alte Halle Foto: Bernhard Konrad

Müllprobleme entstünden auch rund um Kleider- und Glascontainer. Immer wieder mal seien diese übervoll, so dass Tüten und Säcke im Umfeld der Container abgestellt würden – vor allem für die Anwohner ein unschöner Anblick. Auch am Haagener Waldrand werde Müll abgeladen: mitunter größere Teile bis hin zu Autoreifen, sagt der Ortsvorsteher.

Engagement im Ortsteil

Während einige Bürger mit ihrem Verhalten für Verdruss sorgen, bringen sich viele auf wertvolle Weise für die Gemeinschaft ein. Neben der bereits genannten Seniorenarbeit hob Simon unter anderem die großen Gruppierungen wie Sportvereine, Feuerwehr und Röttelnbund hervor. Aber auch in kleinerem Maßstab werde mit viel Gemeinsinn viel fürs Gemeinwohl getan: Der Ortsvorsteher nannte etwa die Buchschachtel, das Fasnachtsfeuer, den Hock in Röttelnweiler, den Müll-Sammel-Tag und einiges mehr: „Es passiert was – und mein Eindruck ist, die Beteiligungsbereitschaft geht nicht zurück: Zuletzt ist sie eher wieder gewachsen.“

Die Ortsverwaltung

Steter Begleiter der Ortsteile sind auch die Debatten über die Zukunft von Ortschaftsrat und Ortsverwaltung. Simon verteidigt beide. Das eine sei die reine Verwaltungsebene, das andere die soziale Funktion dieser Strukturen, die die Möglichkeit praktizierter Bürgernähe böten. Dies sei allen digitalen Möglichkeiten zum Trotz von großer Bedeutung. „Vieles wird hier vor Ort schon diskutiert und aufgegleist, was in der Lörracher Verwaltung dann gar nicht erst aufploppt“, sagte Simon. Diese Nahbarkeit schaffe Vertrauen in die politischen Strukturen insgesamt – auch wenn nicht jedes Problem vor Ort in Haagen gelöst werden könne.

Sorgen

Ein „Sorgenkind“ bleibe vorläufig der Haagener Bahnhof, der sich seit einigen Jahren in Privatbesitz befinde. Sorgen bereiten den Haagenern auch die Brände im Umfeld des Dorfs: „Die Bevölkerung ist verunsichert.“

Wünsche

Mit Blick auf Simons Wünsche könnte das Augenmerk zum einen auf die in politischen Gremien erörterten Projekte gelegt werden. Dies stellte Simon zum Abschluss des Gesprächs mit unserer Zeitung aber nicht ins Zentrum seiner Betrachtung. Von Bedeutung für die Zukunft sei auch, dass die kommunalpolitischen Debatten nicht populistischer werden. Simon: „Es ist wichtig, dass das bürgerschaftliche Engagement erhalten bleibt. Und dass wir in den politischen Gremien der Stadt Lörrach auch in Zukunft gut, offen und fair miteinander arbeiten.“