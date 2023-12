Jahresrückblick Inzlingen: Entscheidungen aus diesem Jahr wirken nach

Hochwasserschutz

Auch ein anderes Thema zieht sich bereits über viele Jahre hin und wird weiterhin Aufmerksamkeit finden, das ist der Hochwasserschutz. Um die Gefahr von Überschwemmungen im unteren Teil des Dorfes möglichst gering zu halten, arbeitet die Gemeinde mit Riehen zusammen. Der Aubach ist ein Fließgewässer, das im Weiher des Wasserschlosses beginnt und überwiegend in Rohren talwärts nach Riehen abfließt. Auch dort fließt der Bach über lange Strecken verdolt, aber auch offen, und mündet dann in die Wiese. Das Problem besteht darin, das die wenigen freien Abschnitte dieses Baches bei starkem Niederschlag wie Trichter viel Wasser aufnehmen, das dann aber durch die folgenden engen Rohre nicht abfließen kann. Die durch das Basler Unternehmen Holinger AG beginnende Analyse erfasste alle Kapazitäten und die berechenbaren Zuflüsse. Da es nicht sinnvoll wäre, auf wenigen Metern nur wegen der Grenze unterschiedliche Fachleute damit zu beauftragen, schloss sich Inzlingen diesen Untersuchungen an.

Aus für den DRK-Ortsverein

Eine sehr markante Entscheidung stand im Mai dieses Jahres an: Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes beschloss seine Auflösung. 36 Jahre lang bestand ein eigenständiger Ortsverein, doch fehlt es an Nachwuchs und die erforderlichen Funktionen für den eigenen Vorstand konnten nicht mehr besetzt werden. In ihrer letzten Sitzung meinten die DRK-Mitglieder nahezu vollständig, dass der Anschluss an einen großen Verein in der Nachbarschaft die beste Lösung sei. Gelobt wurde in der letzten Versammlung des Ortsvereins die jahrelange gute Zusammenarbeit mit dem Ortsverein Grenzach-Wyhlen, der auch bei allen Großveranstaltungen präsent war.